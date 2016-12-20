11:28

В Москве задержали шеф-редактора информационного агентства Regnum Юрия Баранчика, говорится в сообщении на сайте издания.

Как предполагает Regnum, Баранчика задержали по запросу Белоруссии, агентство отмечает, что Баранчик – гражданин этой страны. Его доставили в ОВД «Дорогомилово», как утверждает Regnum, начальник ОВД отказался пустить к Баранчику адвоката.

В декабре 2016 года в Минске по делу о разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни были арестованы три корреспондента агентства.

Белорусский Следственный комитет обнаружил в их материалах признаки экстремизма. По мнению ведомства, «основным мотивом их противоправной деятельности являлась материальная заинтересованность».