В Москве задержали шеф-редактора информационного агентства Regnum Юрия Баранчика, говорится в сообщении на сайте издания.
Как предполагает Regnum, Баранчика задержали по запросу Белоруссии, агентство отмечает, что Баранчик – гражданин этой страны. Его доставили в ОВД «Дорогомилово», как утверждает Regnum, начальник ОВД отказался пустить к Баранчику адвоката.
В декабре 2016 года в Минске по делу о разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни были арестованы три корреспондента агентства.
Белорусский Следственный комитет обнаружил в их материалах признаки экстремизма. По мнению ведомства, «основным мотивом их противоправной деятельности являлась материальная заинтересованность».
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