12:59

Депутаты Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) и Александр Грибов («Единая Россия») предложили запретить въезд в Россию иностранным болельщикам, нарушающим общественные порядки. Соответствующий поправки 16 марта рассмотрит комитет ГД по законодательству, передает РБК.

Не пускать иностранцев могут целым списком. При этом запрет коснется как фанатов, которые устраивали беспорядки за рубежом, так и иностранцев, которые могут нарушить порядки в России. Решать, как запрет будет выглядеть на практике и кто будет следить за его исполнением, установит правительство, подчеркивается в поправке. Каким образом собираются выявлять потенциальных хулиганов, не уточняется.

В документе также предлагается арестовывать фанатов, нарушающих порядки на матчах (как в России, так и за рубежом), и выдворять их из страны за повторные и грубые нарушения со штрафом до 15 тысяч рублей. Иностранцев, которые проживают в России и могут избежать депортации, предлагают штрафовать на 50 тысяч рублей по решению суда. Кроме того, депутаты хотят уравнять ответственность иностранных и российских футбольных хулиганов.

В конце 2016 года в правительство внесли законопроект, ужесточающий ответственность за беспорядки во время матчей. Документ разработало МВД в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 году в России и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года, его приняли в первом чтении.

16 февраля на BBC2 вышел документальный фильм, в котором российские болельщики пообещали, что для кого-то ЧМ-2018 «будет праздником футбола, а для кого-то – фестивалем насилия».

В июне на чемпионате Европы по футболу 2016 года во Франции произошли столкновения российских и английских фанатов, после которых россиян арестовали и депортировали на родину. Двое болельщиков получили 15 и 18 месяцев лишения свободы.