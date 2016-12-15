12:38

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил Национальному банку и Службе безопасности Украины в течение суток внести предложения о санкциях против банков с российским капиталом. Об этом сообщает «Прайм».

«Национальному банку Украины, Службе безопасности Украины поручено провести анализ деятельности банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков РФ, и в течение суток внести соответствующие предложения, в том числе о введении против них санкций», – заявил глава СНБО Александр Турчинов (цитата по «Интерфаксу»).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле недоумевают из-за бездействия властей Украины в отношении российских банков, передает «Интерфакс». Москва надеется, что Киев обеспечит безопасность имущества и сотрудников российских банков.

«Мы выражаем непонимание в связи с неспособностью или нежеланием правоохранительных органов Украины воспрепятствовать радикальным элементам в их действиях, фактически, тождественных вандализму в отношении наших банков», – сказал он.

13 марта участники украинского националистического батальона «Азов» и организации «Правый сектор» (запрещена в России) замуровали вход в офис Сбербанка. Они пообещали блокировать его, пока у банка не отберут лицензию. На следующий день неизвестные забросали камнями офис Альфа-банка.

После этого украинская дочерняя структура Сбербанка ограничила выдачу средств и попросила президента Украины Петра Порошенко восстановить доступ к заблокированному зданию.

Возмущение активистов вызвало решение Сбербанка обслуживать клиентов с паспортами ДНР И ЛНР.