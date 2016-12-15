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В Кремле не знают о возможности изменить статью в деле экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева на более мягкую. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что идет следствие, и после того, как следствие посчитает достаточными основания о передаче дела в суд, точку в этой истории может поставить только суд», – цитирует Пескова «Прайм».

«Дождь» 15 марта со ссылкой на источники сообщил, что Путин готов «отпустить с миром» экс-министра, которого обвинили в вымогательстве взятки у «Роснефти». По информации телеканала, статью в деле Улюкаева могут сменить на превышение полномочий.

При этом, как сказали источники «Дождя», глава государства пока прислушивается к ФСБ, которая заявляет о доказанной вине Улюкаева.

Улюкаева поместили под домашний арест 15 ноября 2016 года, в тот же день Путин освободил его от должности. Как писало РБК, министра уволили по инициативе Медведева.

«Дождь» выяснил, что глава правительства планировал отправить Улюкаева в отставку до конца прошлого года из-за нареканий к его работе, «о коррупции речи не шло».

Бывший глава Минэкономразвития, по версии следствия, требовал от «Роснефти» $2 млн за то, что ведомство одобрило покупку компанией госпакета «Башнефти».

Как сообщал «Дождь», Улюкаев хотел, «чтобы его подчиненные получили премии за ту роль, которую они сыграли при приватизации “Башнефти”». Эту просьбу он якобы передал Сечину через главу ВТБ, который занимался сделкой по приватизации «Башнефти», Андрея Костина.