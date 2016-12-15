Шеф-редактор Regnum Юрий Баранчик был задержан по инициативе Белоруссии. Об этом сообщают «Интерфакс», РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники в полиции.
«Юрий Баранчик разыскивался Белоруссией, где он заочно арестован. После задержания в Москве он будет передан инициатору розыска», – заявили в полиции.
Позднее пресс-служба МВД по Москве подтвердила ТАСС, что Баранчик будет передан Белоруссии.
О задержании Баранчика стало известно ранее 15 марта. Его доставили в ОВД «Дорогомилово», при этом, как утверждалось в сообщении Regnum, к журналисту не пускают адвоката. Баранчик – гражданин Белоруссии.
Три корреспондента агентства были арестованы в Белоруссии в декабре 2016 года. Их обвинили в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни. В материалах журналистов нашли признаки экстремизма, а причиной этих действий, по мнению белорусского СК, была «материальная заинтересованность».
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