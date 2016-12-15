Израильская компания Mobileye ставит уже второй рекорд. В середине 2014 года ее IPO стало крупнейшим для израильских компаний в США – Mobileye тогда привлекла около $1 млрд. В понедельник корпорация Intel объявила о намерении купить всю Mobileye за $15 млрд. Эта сделка стала крупнейшей в истории венчурного рынка Израиля. Всего за несколько месяцев до этого израильтяне вышли из партнерства с Tesla. Откуда такой интерес? Mobileye занимается крайне популярным в последнее время направлением – созданием роботизированных автомобилей.

Еще несколько лет назад о полностью автономных автомобилях мало кто говорил всерьез. Сейчас это тема номер один. Теперь производитель процессоров получит шанс занять заметную долю в том сегменте – Mobileye контролирует около 70% мирового рынка умных помощников водителя. Как компании удалось завоевать такую долю? Ее основатели увлеклись роботизацией автомобилей еще в начале 90-х, когда о ней никто даже не думал.