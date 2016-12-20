Госдума приняла поправки к закону об ОСАГО, которые запрещают автовладельцам выбирать способ возмещения нанесенного при ДТП вреда. Об этом сообщает «Интерфакс».
Теперь потерпевшие водители смогут получить денежные выплаты только в случае полного разрушения автомобиля, смерти или причинения тяжкого вреда потерпевшему, если пострадавший – инвалид или в том случае, если ущерб превышает 400 тысяч рублей. В любой другой ситуации при ДТП страховщик будет ремонтировать автомобиль, максимальный срок ремонта составит 30 дней. В документе подчеркивается, что при ремонте должны использоваться новые запчасти, если страхователь не дал своего согласия на использование б/у деталей.
За замену денежного возмещения ремонтом выступал Центральный банк. В ЦБ объясняли свою позицию возросшим числом «авантюристов», которые занимаются страховыми мошенничествами и завышают страховые выплаты на основании фейковых экспертных заключений. Особенно их деятельность процветает в регионах, отмечали в ЦБ.
«Таким образом, вся система ОСАГО в настоящее время подвергается значительному негативному воздействию, выраженному в недобросовестном применении страхового законодательства», – говорилось в заявлении Банка.
Депутаты рассмотрят законопроект в третьем чтении 17 марта. В случае принятия он вступит в силу через месяц с момента публикации.
Об отсрочке принятия закона об ОСАГО стало известно в феврале. Как писал «Коммерсант», ЦБ не смог договориться с депутатами. В частности, в Госдуме выступали за использование исключительно новых деталей при ремонте. ЦБ и страховщики были против такого решения.
Документ прошел первое чтение 14 декабря, его автором выступил депутат от «Справедливой России» Михаил Емельянов.
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