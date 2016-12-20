14:15

Бизнесмен Аркадий Ротенберг не откажется от налогового резидентства России. Об этом он сообщил «Интерфаксу».

«Я налоговый резидент РФ и налоговым резидентом других стран становиться не собираюсь, даже если законопроект будет принят. Как я знаю из СМИ – он еще на стадии обсуждения», – заявил Ротенберг.

Он добавил, что его брат Борис Ротенберг также продолжит платить налоги в России. «Это значительная сумма, которая останется в бюджете без каких либо разговоров о компенсациях или отмене налогового бремени», – заверил предприниматель.

Поправки, позволяющие попавшим под санкции предпринимателям отказаться от уплаты налогов в России, были одобрены комитетом по бюджету и налогам 13 марта. В комитете пояснили, что они позволят избежать двойного налогообложения для тех физических лиц, которые уже оплатили их в другой стране. Поправки, в случае их принятия, будут иметь обратную силу и распространятся на период с 1 января 2014 года.

Аркадий Ротенберг попал в санкционный список США и Евросоюза в 2014 году после присоединения Крыма и начала военных действий в Донбассе. В октябре 2014 года Госдуме предлагали принять так называемый «закон Ротенберга», который позволял попавшим под санкции лицам требовать компенсацию через российские суды. Законопроект прошел первое чтение, но позднее был отвергнут.