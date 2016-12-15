14:37

Роспотребнадзор заменил перед внесением в Госдуму согласованную с бизнесом версию законопроекта об онлайн-магазинах и агрегаторах торговых площадок на вариант, ранее отвергнутый экспертами.

Об этом сообщает проект «Роскомсвобода», в распоряжении которого есть весь пакет документов, подготовленных Роспотребнадзором.

Как отмечает «Роскомсвобода», в нынешней версии законопроекта агрегатор (например, «Яндекс. Маркет») фактически приравнивается к продавцу, который продал некачественный товар, соответственно он также должен нести за это ответственность.

Изначально предполагалось, что агрегатор будет отвечать только в случае размещения недостоверной информации, связанной с недобросовестными намерениями продавца, поясняет TJournal.

В Роспотребнадзоре пока не ответили на запрос издания об информации «Роскомсвободы».

Из нынешней версии документа также следует ответственность агрегатора за любую информацию от продавца, а не только за ложную, пишет «Роскомсвобода».

Помимо этого, в документе нет пункта, что клиент может требовать возмещение ущерба на сумму не больше, чем предоплата. Как пояснянет «Роскомсвобода», это позволит покупателям требовать возмещение и с продавца, и с агрегатора.

Пресс-служба «Яндекса» назвала этот вариант документа «в корне» отличающимся от согласованной с предпринимателями и ведомствами.

В начале февраля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что российские власти «полностью согласовали» проект закона об агрегаторах и недобросоветсных онлайн-магазинах. «Коммерсантъ» в марте также писал о несоответствии представленной правительству версии документа той, что обсуждали с бизнесом.

Газета допустила возможность внесения принципиальных поправок в законопроект, которые учтут мнение экспертов, ко второму чтению.