Роспотребнадзор заменил перед внесением в Госдуму согласованную с бизнесом версию законопроекта об онлайн-магазинах и агрегаторах торговых площадок на вариант, ранее отвергнутый экспертами.
Об этом сообщает проект «Роскомсвобода», в распоряжении которого есть весь пакет документов, подготовленных Роспотребнадзором.
Как отмечает «Роскомсвобода», в нынешней версии законопроекта агрегатор (например, «Яндекс. Маркет») фактически приравнивается к продавцу, который продал некачественный товар, соответственно он также должен нести за это ответственность.
Изначально предполагалось, что агрегатор будет отвечать только в случае размещения недостоверной информации, связанной с недобросовестными намерениями продавца, поясняет TJournal.
В Роспотребнадзоре пока не ответили на запрос издания об информации «Роскомсвободы».
Из нынешней версии документа также следует ответственность агрегатора за любую информацию от продавца, а не только за ложную, пишет «Роскомсвобода».
Помимо этого, в документе нет пункта, что клиент может требовать возмещение ущерба на сумму не больше, чем предоплата. Как пояснянет «Роскомсвобода», это позволит покупателям требовать возмещение и с продавца, и с агрегатора.
Пресс-служба «Яндекса» назвала этот вариант документа «в корне» отличающимся от согласованной с предпринимателями и ведомствами.
В начале февраля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что российские власти «полностью согласовали» проект закона об агрегаторах и недобросоветсных онлайн-магазинах. «Коммерсантъ» в марте также писал о несоответствии представленной правительству версии документа той, что обсуждали с бизнесом.
Газета допустила возможность внесения принципиальных поправок в законопроект, которые учтут мнение экспертов, ко второму чтению.
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