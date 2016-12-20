14:57

Оксана Севастиди рассказала о еще одной осужденной за SMS перед войной в Грузии. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Севастиди, речь идет о 60-летней пенсионерке из Адлера по имени Анико Кесян. Летом 2015 года ее обвинили в госизмене и приговорили к восьми годам лишения свободы за переписку о военной технике на железнодорожном вокзале в Адлере со знакомым из Грузии. Сейчас женщина находится в колонии в Мордовии, отметила Севастиди.

Делом Кесян займется руководитель «Команды 29» Иван Павлов, защищавший Севастиди. Он рассказал, что в ближайшее время будет знакомиться с материалами дела.

15 марта Верховный суд отказался отменить приговор Севастиди по статье «госизмена». При этом наказание ей снизили с семи до трех лет. Президент России Владимир Путин помиловал Севастиди 7 марта, она вышла на свободу 12 марта.

В декабре «Команде 29» стало известно о десяти приговорах по делам о госизмене, все они были вынесены Краснодарским районным судом в 2013 году. Тогда назывались следующие имена: Патарая, Кесян, Хурцилава, Леван Латария, Марина Джанджгава, Инга Тутисани, Манана Капанадзе. Сообщалось, что арест Кесян связан с Олимпиадой в Сочи, при этом речь шла о мужчине.

По данным «Команды 29», Инга Тутисани также получила срок за сообщение гражданину Грузии перед событиями августа 2008 года. Об этом правозащитникам рассказала ее бывшая сокамерница. Всего с 2010 года по статьям о шпионаже и государственной измене были осуждены 87 человек, личности половины осужденных не известны, сообщали юристы правозащитного объединения.