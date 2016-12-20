10 марта, Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президенту Пак Кын Хе. 12 марта она покинула Голубой дом – президентскую резиденцию, а на этой неделе прокуратура объявила, что собирается допрашивать ее в качестве подозреваемой по вопросам коррупции и злоупотребления служебными полномочиями. Как Южная Корея переживает небывалый политический кризис и что теперь грозит ее бывшему президенту?

Шаманы, интриги, расследования

Скандал, кульминацией которого стал импичмент, начался в конце октября 2016 года. Тогда южнокорейская пресса выяснила, что президент Пак Кын Хе фактически передоверила руководство страной своей подруге Чхве Сунсиль.

С тех пор местные СМИ узнали множество пикантных подробностей о том, как и чем жила властная элита. Например, что госпожа Чхве в своей политике часто руководствовалась предсказаниями корейских шаманов, а также активнейшим образом использовала свое положение для личного обогащения, оказывая давление на руководство южнокорейских концернов, которые начали переводить десятки миллионов долларов на счета фондов, аффилированных с ее дочерью. После этих шокирующих открытий антирейтинг президента взлетел до 90%.