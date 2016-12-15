Госдума в третьем чтении приняла законопроект о трансляции судебных заседаний в СМИ, сообщает «Медиазона».
https://twitter.com/mediazzzona/status/841984916967559170
Речь идет о поправках в Уголовно-процессуальный кодекс, которые разрешают вести трансляции только с разрешения суда.
При этом суд сможет ограничивать время трансляций и определять место в зале, откуда их можно будет вести. Это будет делаться «с учетом мнения лиц, участвующих в деле».
Юрист «Агоры» Дамир Гайнутдинов назвал законопроект «самым репрессивным в сфере уголовного процесса, принятым в последнее время».
Он заметил, что журналистов, которые будут вести трансляцию без разрешения, могут вывести из зала и расценить их действия как неуважение к суду.
«Этот закон, не давая дополнительных прав, очень серьезно ухудшает ситуацию с гласностью и открытостью судов», – сказал юрист.
Он напомнил, что в 2012 году пленум Верховного суда указал, что СМИ могут вести текстовые трансляции в интернете с открытых заседаний, и судья не может ограничивать их в этом.
«Медиазона» уточняет, что поправки также вносят в УПК запрет на трансляции заседания «на стадии досудебного производства по радио, телевидению» или в интернете. Как предположил Гайнутдинов, будут запрещены трансляции с избрания меры пресечения или ее продления.
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