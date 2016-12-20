16:20

Внебюджетные российские фонды (Пенсионный, социальный и обязательного медицинского страхования) потеряют около 1,4 трлн рублей из-за налоговой реформы по принципу «22/22». При этом бюджет получит дополнительные 1,2 трлн рублей. Об этом сообщил замглавы Минфина Владимир Колычев, передает RNS.

«НДС увеличивается на 1,2 трлн рублей, страховые взносы выпадают на 1,4 трлн рублей, но экономия на страховых взносах по платежам работников бюджетного сектора это нейтрализует. Эффект нейтральный», – сказал он.

Эффект для бюджета будет разным, в зависимости от уровня: регионы и ФОМС останутся в плюсе за счет экономии на страховых взносов за бюджетников, а у федерального бюджета будет «небольшой отрицательный эффект». Министр финансов Антон Силуанов заявил накануне, что регионы смогут сэкономить 300 млрд рублей на страховых взносах.

В ведомстве не беспокоятся из-за вероятного снижения собираемости НДС, так как опыт других стран показывает, что проблемы начинаются, когда ставка НДС превышает 25%, цитирует Колычева «Интерфакс».

13 марта Минфин предложил установить ставку НДС и страховых взносов на уровне 22%,. На данный момент НДС в России составляет 18%, а взносы в страховые фонды – 30%. Льготные ставки НДС и страховых взносов останутся на прежнем уровне, но ведомство предложило отменить льготную ставку НДС для тех, чья годовая зарплата выше 876 тысяч рублей.

По замыслу чиновников, это поможет снизить прямую налоговую нагрузку на бизнес, но увеличит долю косвенных налогов. Это необходимо для «обеления» экономики, пояснили в ведомстве.

Министр финансов Антон Силуанов ранее также заявлял, что эффект от налогового маневра может быть нейтральным. По оценка министра, повышение НДС может разогнать инфляцию на 2%.