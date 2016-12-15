16:12

Бывший генеральный директор «Вымпелкома» Михаил Слободин отверг обвинения в передаче взяток руководству Коми на 800 млн рублей. Об этом он сообщил в блоге на Medium.

«Никаких передач наличных от КЭС каким-либо чиновникам в Республике Коми не было. Как это доказать? Не знаю. Это как доказать что ты не ел мясо восемь лет назад», – заявил Слободин.

Он отметил, что суммы взяток «поражают воображение». У следствия нет мотива преступления, кроме того, не установлен конечный получатель денег, добавил бизнесмен. «Тем более мне сложно сказать кто является их получателем», – сказал он.

Слободин рассказал, что в 2008 году КЭС-Холдинг договорился о партнерстве по «Коми энергосбытовой компании» с Александром Зарубиным, который на тот момент был акционером и партнером в «Ренове». По словам Слободина, эта сделка была «довольно стандартной деятельностью в любом бизнесе».

«Для нас “Комиэнергосбыт” был скорее не бизнесом, а гарантом получения денег за электроэнергию для генераторов. Мы разделяли риски инвестирования в довольно сомнительный по состоянию на 2008–2009 годы актив, который работал с минимальной рентабельностью и большими рисками ухода крупных потребителей», – написал он.

Бизнесмен также рассказал, что на благотворительный федеральный проект «КЭС-Баскет» (школьная баскетбольная лига) ежегодно перечислялось около 70 млн рублей. По его словам, эти деньги никаким образом не могли попасть к чиновникам в Коми. Слободин добавил, что не может вспомнить другой значимой благотворительности в период его руководства КЭС-Холдингом.

По версии следствия, Слободин создал организованную преступную группу, которая с 2007 по 2015 год в разной форме давала взятки высшим должностным лицам Коми за то, чтобы они установили высокие тарифы на электроэнергию, не инвестируя в электросети. Следователи считают, что взятки передавали наличными, ценными бумагами и под видом благотворительности. 5 сентября по этому делу задержали управляющего директора «Реновы» Евгения Ольховика и бывшего гендиректора компании «Т Плюс» Бориса Вайнзихера. Слободина заочно арестовали и объявили в международный розыск.

14 марта бизнесмен опубликовал первую часть о «деле Реновы», в которой отверг связь с арестованным полковником Дмитрием Захарченко и рассказал о своем отъезде из России. Всего он обещал опубликовать три части.