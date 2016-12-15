16:30

Схему по отмыванию денег из России через банки Молдавии организовала ФСБ, пишет Reuters со ссылкой на анонимных молдавских чиновников.

По их словам, разведка Молдавии получила детальные свидетельства, что отдельные сотрудники российской спецслужбы и бизнесмен Вячеслав Платон стояли за легализацией $22 млрд, выведенных из России. Платон в разговоре с Reuters отверг причастность к каким-либо правонарушениям.

Беседовавшие с агентством молдавские чиновники рассказали о существующей, по их мнению, кампании, цель которой – провалить молдавское расследование об отмывании денег из России.

Частью этой кампании, сказали источники издания, стали многочисленные случаи «преследования» должностных лиц Молдавии. Как утверждает молдавское МВД, властям известно о «десятках случаев», когда чиновников Молдавии останавливали при въезде в Россию.

Заместитель генерального прокурора республики Юрий Гараба сказал Reuters, что в январе его остановили в московском аэропорту и отвели на допрос.

По мнению источников агентства, за «преследованиями» стоит не Кремль, а ФСБ, которая не заинтересована в расследовании отмывания денег.

Как пишет молдавский портал Ava.md, власти республики выяснили, что российская спецслужба также координировала действия Платона в деле о подкупе молдавских депутатов. В частности, экс-министр юстиции Ион Морей Молдавии якобы по указу сотрудников ФСБ Зулкаида Каидова и Алексея Царева пытался повлиять на следствие.

Сообщалось, что, согласно материалам дела, люди, пытавшиеся подкупить депутатов связаны с Россией и преследуют цель установить контроль над молдавским парламентом.

Как считают собеседники Reuters, ФСБ использовала часть отмытых через Молдавию денег как раз для «продвижения российских интересов».

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