В одном из последних интервью немецкому еженедельнику Die Zeit папа римский Франциск подробно остановился на проблеме недостатка молодых священников в современной католической церкви. В числе причин понтифик упомянул и ту, которая кажется многим корнем проблемы, – обязательный обет безбрачия (целибат) для желающих принять сан. Франциск допустил даже «возможность» появления женатых священников в исключительных обстоятельствах (в частности, понтифик говорил об «изолированных общинах»). Замечание было сделано в ответ на прямой вопрос корреспондента, и говорил Франциск лишь о гипотетической допустимости такого варианта. Тем не менее его слова широко разошлись в мировых СМИ как подтверждение готовности католической церкви пересмотреть строгую позицию по отношению к целибату своих священников.

Настоящей сенсацией это не стало. С момента занятия Хорхе Марио Бергольо Святого престола СМИ уже поняли, что яркие высказывания папы по многочисленным острым вопросам сами по себе не являются свидетельством перемен. Они скорее отражают личные рефлексии понтифика, которыми он готов делиться с прессой. И все же оставить рассуждения папы совсем без внимания было невозможно. Даже мягкие допущения папы в разговоре с Die Zeit свидетельствуют, что правило обязательного целибата священников находится сейчас в поле внутрицерковной дискуссии. И слова понтифика показывают, к чему эта дискуссия может привести.

Не доктрина, а закон

Сам по себе священнический целибат не признается католической церковью непреложной доктриной – чем-то, что исходит из Откровения или апостольского учения, а значит, не может быть изменено ни в коем случае. Это всего лишь церковная традиция, причем не самая древняя – она была введена в качестве обязательного правила решениями 1-го и 2-го Латеранских соборов в XII веке. Уже в XX веке 2-й Ватиканский собор (1962–1965) определил, что полное и постоянное воздержание не является требованием, исходящим из самой природы священства. Иными словами, католическая церковь признает, что женатые священники и даже епископы раннего периода истории церкви не нарушали доктрин веры. Также католики не ставят под сомнение статус священства иерархов православных церквей, сохраняющих апостольскую преемственность, но допускающих женитьбу духовенства. Более того, никто и никогда не ставил вопрос, могут ли быть женатыми священники тех церквей восточного обряда, которые признали главенство римского папы, в частности греко-католики.

Если обет безбрачия – просто традиция, значит, ее можно легко изменить? Лишь в теории. Традиция может быть настолько вплетена в церковные институты, что любое покушение на нее может показаться едва ли не крушением основ. Целибат священников – одно из важнейших отличий католической церкви от других христианских церквей. Он неизбежно влияет на убеждения и мировоззрение тех, кто решился на такой шаг, принимая священный сан. Из священнического целибата неизбежно – сознательно или нет – проистекает и часть авторитета католических священников в мирской среде. Это актив, которым нельзя распоряжаться беспечно.