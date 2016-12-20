17:44

Министр экономического развития Максим Орешкин и создатель «Вконтакте» Павел Дуров вошли в клуб молодых мировых лидеров Всемирного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Павел Дуров вошел в этот клуб как представитель Финляндии.

В этот клуб ежегодно выбирается 100 молодых людей до 40 лет. После избрания они могут участвовать в ВЭФ и конференциях на протяжении пяти лет.

За все время существования клуба, в нем приняли участие около 800 предпринимателей. В их числе олимпийские чемпионы, победители премии «Оскар», бизнесмены или представители некоммерческих организаций. Россию на форуме также представляет гендиректор компании «ЭкзоПланет» Екатерина Березий.

Максим Орешкин возглавил Минэкономразвития в конце ноября 2016 года. На этом посту он сменил арестованного Алексея Улюкаева.

Павел Дуров создал социальную сеть «Вконтакте» в 2006 году, а в 2014 году из-за конфликта с акционерами он продал свою долю в компании и уехал из России, не сообщив куда именно. После этого Дуров занялся продвижением своего мессенджера Telegram.

В 2014 году газета «Известия» сообщила, что он получил гражданство карибского государства Сент-Китс и Невис, позднее эти данные подтвердил сам Дуров. В 2015 году в разговоре с Financial Times он рассказывал, что команда Telegram работала в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Лондоне, Париже и Берлине, а скоро переедет в Финляндию. Последний снимок из Финляндии Дуров выкладывал в инстаграме около года назад.