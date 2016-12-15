Во вторник в Государственной думе взбунтовалась фракция ЛДПР. Перед началом пленарного заседания лидерам фракций дается время, чтобы высказаться не по повестке дня, а по любым волнующим их вопросам – это так называемый «час заявлений». Владимир Жириновский редко упускает возможность поговорить, и здесь тоже не стал, тем более, что у него и у партии накопились кое-какие обиды: перед предстоящими выборами в совет депутатов Рузского района Московской области представителей ЛДПР, по версии Жириновского, всячески притесняют. Он, кстати, не в первый раз жалуется на происки рузской администрации с парламентской трибуны, но раньше обходилось без скандалов.

А тут вдруг депутат-единоросс, телеведущая Оксана Пушкина закричала из зала: «Руки прочь от Московской области!». Пушкина как раз Московскую область и представляет в Думе. Жириновский вскипел. «Ничего трогать нельзя! “Единую Россию” трогать нельзя! “Сидите как овцы и помалкивайте”! Мы не овцы». И потом, как в старые добрые времена, пообещал после своей победы на президентских выборах, скорой и неизбежной, судить, расстреливать и вешать бандитов и воров из Подмосковья. Депутатов – в том числе.

Вице-спикер Сергей Неверов и спикер Вячеслав Володин потребовали от Жириновского соблюдения приличий и пригрозили комиссией по этике. В ответ фракция ЛДПР в полном составе покинула зал заседаний. Бунт, впрочем, длился недолго – до конца первого перерыва. В час дня повстанцы вернулись на свои места. Оно и понятно – дисциплина теперь в парламенте жесткая, за прогул можно нарваться на штраф в размере одной шестой оклада. А в промежутке Жириновский успел дать короткое, но весьма эмоциональное интервью каналу «Россия-24». Сообщил, что в России 85 регионов, и он все их будет трогать.