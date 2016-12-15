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Министерство юстиции США 15 марта предъявит обвинение в причастности к кибератаке на Yahoo двоим сотрудникам ФСБ. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным агентства, это Дмитрий Докучаев (арестованный по делу о госизмене в ФСБ) и его начальник Игорь Щусин. В Минюсте США считают, что для атаки они наняли двух хакеров: Алексея Белана (уже разыскиваемого в США и находящегося сейчас в России «под защитой властей») и гражданина Канады, родившегося в Казахстане, Кирма Баратова. 14 марта он был арестован в Канаде.

Как рассказали чиновники, беседовавшие с изданием на условиях анонимности, обвинения касаются хакерских атак, мошенничества в сети, раскрытия коммерческой тайны и экономического шпионажа. Отмечается, что речь идет о крупнейшем в истории США деле о кибератаках.

У США нет договоренностей с Россией об экстрадиции, однако, по мнению официальных лиц, предъявление обвинений и введение санкций может иметь сдерживающий эффект.

По информации агентства, обвинения против сотрудников ФСБ никак не связаны с расследованием о вмешательстве России в президентские выборы в США.

Ранее стало известно, что Минюст США подозревает в атаках четырех человек. Сообщалось, что они скомпрометировали «сотни миллионов аккаунтов пользователей», а также могли сорвать сделку покупке Yahoo компанией Verizon.

Докучаев (хакерский псевдоним – Forb) был арестован по делу о госизмене в пользу США в декабре 2016 года. Другими фигурантами дела стали начальник Докучаева Сергей Михайлов и менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. Их также обвиняют во взломе аккаунтов российских чиновников и бизнесменов. В ноябре по этому делу арестовали журналиста Владимира Аникеева, который предположительно является основателем группы хакеров «Шалтай-Болтай».

Белана американские спецслужбы ищут уже несколько лет, он входит в список самых разыскиваемых хакеров. По данным ФБР, Белан взломал компьютерные сети трех крупных онлайн-магазинов в Неваде и Калифорнии и похитил базы клиентов в 2012–2013 годах. В декабре 2016 года экс-президент США Барак Обама внес его в санкционный список.

В сентябре Yahoo рассказала об утечке данных 500 млн пользователей в 2014 году. Позже газета The Wall Street Journal писала, что к этому были причастны хакеры из России. В декабре 2016 года компания заявила, что в 2013 году хакеры взломали страницы более 1 млрд пользователей.