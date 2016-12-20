17:53

Премьер-министр Дмитрий Медведев встретился в Москве с президентом Армении Сержем Саргсяном. Об этом сообщается на сайте правительства, опубликована также фотография со встречи.

«У вас сегодня были большие переговоры с Владимиром Владимировичем. Не знаю, осталось ли что-то для правительства, но если что-то от нас зависит, то я с удовольствием эти вопросы готов с вами обсудить», – отметил Медведев (цитата по «Интерфаксу»).

14 марта президент Владимир Путин рассказал, что Медведев болеет. «Эпидемическая ситуация у нас идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная, вот Дмитрия Анатольевича не уберегли», – уточнял глава государства.

Последнее упоминание о публичных встречах премьер-министра на сайте правительства датировалось 10 марта: тогда Медведев проводил встречу в Ессентуках.