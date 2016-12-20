19:34

Создателю реактивного ховерборда Flyboard Air, французу Фрэнки Запате запретили летать на его изобретении во Франции. Об этом Запата сообщил в фейсбуке.

По его словам, Воздушная жандармерия Франции предупредила, что если он продолжит испытания ховерборда, его ждет уголовное разбирательство, пишет The Verge. Как сказал Запата, вероятно, ему придется покинуть Францию, чтобы продолжить работу над изобретением.

The Verge добавляет, что прокуратура Экс-ан-Прованса начала предварительное расследование, касающееся Flyboard Air. Запата использовал ховерборд в черте города без разрешений и специальной подготовки, сообщили в ведомстве. Кроме того, полеты обеспокоили местных жителей.

Француз представил ховерборд с реактивным двигателем в 2016 году. Пока что Flyboard Air существует в виде прототипа, максимальная высота полета ховерборда – 3 тысячи метров.

https://www.youtube.com/watch?v=WQzLrvz4DKQ

Ховерборд – это устройство, похожее на скейтборд, из серии фильмов «Назад в будущее». В 2015 году Lexus объявил, что создал свою версию ховерборда, передвигаться на которой можно только над специальной поверхностью.

https://www.youtube.com/watch?v=ZwSwZ2Y0Ops