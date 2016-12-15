18:43

Центр стратегических коммуникаций НАТО StratCom подготовил доклад о вечерних шоу «Первого канала» и программы КВН как о «мощном инструменте пропаганды, основанном на юморе». Текст доклада опубликован на сайте StratCom.

Его авторы посмотрели выпуски программ «Вечерний Ургант», «Максим Максим», «Прожектор Перисхилтон» и «Yesterday Live», которые выходили в 2008–2016 году.

StratCom анализирует в том числе политический юмор, представленный в этих шоу, в частности, высмеивание лидеров разных стран, что делается, по мнению аналитиков, для дискредитации политиков.

Как заметили авторы доклада, чаще всего на «Первом канале» в юмористических программах упоминали канцлера Германии Ангелу Меркель, президента США Барака Обаму, французского лидера Франсуа Олланда и его предшественника Николя Саркози.

Шутки про американских лидеров на «Первом канале» как правило представляют их лжецами с низким интеллектом и проблемами в личной жизни, пишут аналитики StratCom.

Из КВН авторы доклада проанализировали выступления московской команды «Парапапарам». В своих сценках, как сочли в StratCom, команда акцентирует внимание на противостоянии России и Запада.

https://www.youtube.com/watch?v=ndm9HyZY3iw

Сам КВН, говорится в докладе, – это «инструмент политической стратегической коммуникации», имеющий «особые отношения с Кремлем», который благодаря этой программе получает доступ к «стратегической аудитории».

КВН, в свою очередь, считает StratCom из-за этого стал успешным и растущим бизнес-проектом. Капитан команды «Парапапарам» Иван Абрамов в разговоре с RT не согласился с этим утверждением. По его словам, КВН «процветает из-за особых отношений молодежи с таким понятием, как юмор».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя исследование StratCom, заметила: «Не удивлюсь, если в глубинах этой аналитики Галустян и Ревва названы информационно-стратегическими подрывниками».