18:31

«Дочкам» российских банков на Украине запретят выводить их капитал из страны. Об этом на брифинге заявила замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова, трансляцию вел телеканал «112 Украина».

По ее словам, ограничения коснутся только «дочек» государственных банков: Сбербанка, ВТБ, «БМ Банка», VSбанка, Проминвестбанка. Рожкова уточнила, что санкции позволят докапитализировать банки или продать их. Будут запрещены любые операции в пользу материнских компаний. При этом санкции никак не повлияют на физических и юридических клиентов банков, подчеркнула замглавы НБУ.

«Банки никуда не деваются, они продолжают работать в законодательном поле Украины, поэтому мы надеемся, что потенциальный выход этих банков с рынков будет осуществляться цивилизованным путем – или путем продажи или путем постепенного обязательства перед клиентами», – приводит ее слова телеканал.

Рожкова отметила, что «дочки» российских госбанков имеют обязательства перед клиентами на 36 млрд гривен при кредитном портфеле в 150 млн гривен. Таким образом они в состоянии выполнить все обязательства, добавила она. По словам замглавы НБУ, санкции не связаны с решением российских банков обслуживать владельцев паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Между тем, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о подготовке обращений в европейские структуры в связи с блокированием отделений российских банков на Украине. В частности, он предложил обратиться к парламентам стран Евросоюза, в Европарламент, в парламентскую ассамблею Совета Европы и генеральному секретарю Совета Европы.

«Считаю недопустимой сложившуюся ситуацию не только по отношению к банкам, как к финансовым институтам, но и в связи с беспрецедентным давлением на работников банков и случаями, когда их просто замуровывают в зданиях офисов», – приводит слова спикера ГД «Интерфакс».

Ранее в Кремле заявили, что недоумевают из-за бездействия руководства Украины в ситуации с «дочками» российских банков.

15 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил Национальному банку и Службе безопасности Украины в течение суток внести предложения о санкциях против банков с российским капиталом.

13 марта украинские националисты замуровали вход в офис Сбербанка и пообещали блокировать его работу, пока у банка не отберут лицензию. На следующий день неизвестные забросали камнями офис Альфа-банка. Причиной таких протестов стало решение Сбербанка на Украине обслуживать клиентов с паспортами ДНР и ЛНР.