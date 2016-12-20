15 марта в Нидерландах прошли парламентские выборы. В ходе предвыборной кампании фаворитом считалась правая Партия свободы (PVV), которую возглавляет популист Герт Вилдерс – противник ЕС, критик ислама и иммиграции. Но экзит-поллы отдали победу на выборах партии премьера Нидерландов Марка Рютте, которая, по предварительным результатам, получает 32 из 150 мест в парламенте. У Партии свободы Вилдерса – только 19 мест. Рютте уже объявил результаты голосования долгожданной победой над популизмом в отдельно взятой стране: «После Трампа и брекзита Нидерланды сказали “нет” вредному популизму».

Чего удалось избежать?

В случае победы партии Вилдерса Нидерландам грозил политический кризис. В стране нет доминирующей партии, поэтому сама по себе победа – еще не гарантия прихода к власти. Парламентом управляет коалиция. Но накануне выборов основные игроки, включая правящую Народную партию (VVD) Рютте, заявили, что сотрудничать с ним не собираются.

На выборах 2012 года Партия свободы Вилдерса получила 15 мест (всего в парламенте их 150). Опросы, проведенные в конце 2016 года, предсказывали ей успех – 33 места. Но позднее ее рейтинги начали снижаться. Среди вероятных причин – отсутствие Вилдерса на серии предвыборных дебатов.

Правящая Народная партия, напротив, незадолго до голосования укрепила свои позиции. Это связали с недавним дипломатическим скандалом (в страну не пустили министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который собирался выступить на митинге перед этническими турками, проживающими в Нидерландах). Позиция власти понравилась большинству избирателей, в том числе – сторонникам партии Вилдерса.