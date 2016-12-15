19:22

Хакер Карим Батаров, задержанный в Канаде по запросу в США в связи с делом о кибератаке на Yahoo, взламывал также почты российских чиновников и журналистов. Об этом говорится в релизе министерства юстиции США.

Батаров получил доступ к аккаунтам на Gmail, Yahoo и других сервисах. «Некоторые люди, чьи аккаунты были взломаны, представляли особый интерес ФСБ, разведки и правоохранительных органов: российские журналисты, чиновники из России и США, сотрудники влиятельной российской компании, занимающейся кибербезопасностью», – отмечается в сообщении.

По данным Financial Times, среди них были помощник вице-премьера и офицер МВД. Их имена не называются.

Другой хакер, проходящий по этому делу, Алексей Белан во время взлома Yahoo по заказу ФСБ одновременно зарабатывал и самостоятельно пользовался похищенными номерами кредитных карт и подарочных сертификатов. Российские спецслужбы при этом помогали хакеру избежать обнаружения со стороны ФБР.

15 марта Минюст США предъявил обвинение в причастности к кибератаке на Yahoo двоим сотрудникам ФСБ.

Заметка дополняется.