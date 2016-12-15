20:47

Задержанный в Москве шеф-редактор агентства Regnum Юрий Баранчик направил президенту РФ Владимиру Путину ходатайство о предоставлении политического убежища в России. Об этом сообщает Regnum.

«Это означает, что компетентным органам РФ предстоит вместе с решением вопроса об экстрадиции Баранчика в Белоруссию разрешить вопрос по существу данного ходатайства», – сказал адвокат журналиста.

Защита назвала задержание Баранчика «абсолютно политически мотивированным» и выразила готовность предоставить соответствующие доказательства российским правоохранительным органам.

Баранчика задержали в Москве 15 марта по запросу Минска. В МВД пообещали передать журналиста Белоруссии, где он заочно арестован.

В Следственном комитете Белоруссии пояснили, что журналист задержан по статье 130 УК Белоруссии (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни).

В декабре 2016 года в Минске по делу о разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни были арестованы три корреспондента агентства: Сергей Шиптенко, Юрий Павловец и Дмитрий Алимкин. По версии следствия, их материалы содержат признаки экстремизма.