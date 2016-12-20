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В 2016 году средний размер взятки вырос до 328 тысяч рублей, что на 75% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) при МВД РФ Андрей Курносенко рассказал в интервью «Коммерсанту».

Он добавил, что коррупционные схемы «постоянно совершенствуются»: появляются новые способы конспирации и передачи взяток.

«Все чаще используются так называемый удаленный доступ, офшоры, аффилированные через третьих лиц фирмы, различные электронные платежные системы, взятки в виде услуг нематериального характера, факты получения которых доказать гораздо сложнее», – сказал Курносенко.

В сентябре 2016 года суд арестовал исполняющего обязанности начальника одного из управлений ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко. При обысках в его квартире обнаружили сумму в иностранной валюте, эквивалентную 8,5 млрд рублей.

После ему предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взятки (статьи 285, 294 и 290 УК РФ).

В марте стало известно, что деле Захарченко появились два новых эпизода о получении взятки. Возбудили новое уголовное дело, которое объединили с основным.