15 марта, 23:17

Согласно данным первых экзит-поллов прошедших в Нидерландах парламентских выборов, в голосовании лидирует партия премьер-министр страны Марка Рютте. Об этом сообщает Reuters.

Возглавляемая им Народная партия за свободу и демократию (VVD) получает 31 место в парламенте из 150. При этом ранее у партии было 41 место, отметило агентство.

Далее следуют Партия свободы Герта Вилдерса, «Христианско-демократический призыв» и «Демократы-66», которые получают по 19 мест.

Вилдерс считался основным конкурентом Рютте. В ходе своей предвыборной кампании он использовал антииммигрантские и антиисламские лозунги, а также выступил против марокканской и турецкой общины Нидерландов.

По данным Associated Press, опрос провела компания Ipsos на 43 из 9,3 тысяч избирательных участков страны. Явка составила 81%.