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Дочь осужденной за SMS жительницы Адлера Анико Кесян пояснила, при каких обстоятельствах ее мать отправила сообщение в Грузию. Об этом Виолетта Ревазова рассказала «Дождю».

В 2008 году Кесян часто ездила в дочери в Грузию, и на границе познакомилась с мужчиной, которого Ревазова назвала «общим другом».

«В один день он позвонил спросить, как положение: танки есть, едут – не едут? Ну и она написала „Да, едут“. Но это видела не только она одна», – пояснила дочь осужденной пенсионерки.

По мнению Ревазовой, дело ее матери и дело Оксаны Севастиди, которую 7 марта помиловал президент России Владимир Путин, «абсолютно одинаковые». Кесян также планировала обратиться к российскому лидеру, но пока этого не сделала.

Летом 2015 года 60-летнюю пенсионерку обвинили в госизмене и приговорили к восьми годам лишения свободы. Сейчас она отбывает наказание в мордовской ИК-13.

Делом Кесян займется руководитель «Команды 29» Иван Павлов, представлявший интересы Севастиди. Он пояснил, что в ближайшее время ознакомится с материалами дела.

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