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Президент США Дональд Трамп предлагает выделить $2,8 млрд из бюджета в 2018 году на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом Reuters сообщил источник в Конгрессе.

Ранее сенаторы от Демократической партии направили письмо республиканцам, в котором предупредили, что не поддержат предложение о финансировании стены на границе США и Мексики.

«Мы обеспокоены сообщениями о попытках включить [в бюджет] финансирование очень дорогой стены вдоль южной границы с Мексикой, а также “депортационных сил”», – отметили демократы.

Как писала The Washington Post, из-за финансирования строительства стены планировали сократить расходы Береговой охраны, Администрации транспортной безопасности и других агентств, занимающихся национальной безопасностью.

Трамп подписал указ о начале строительства стены, подчеркнув, что Мексика уже после постройки возместит США средства на возведение стены. После переговоров с президентом Мексики было принято решение обсуждать этот вопрос на непубличных консультациях.

По подсчетам Департамента национальной безопасности, на строительство потребуется $21,6 млрд.