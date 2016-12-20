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Федеральный судья штата Гавайи Деррик Уотсон приостановил действие нового миграционного указа президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Свое решение судья аргументировал «сомнительными доказательствами о пользе [указа] национальной безопасности», добавило Associated Press. Уотсон подчеркнул, что Гавайи, в частности, пострадают в финансовом плане от указа, так как он снизит поток студентов и туристов в штат.

Иск подал представитель штата Гавайи. В заявлении говорилось, что указ Трампа дискриминирует по национальному признаку, так как родственники жителей Гавайев, проживающие в попавших под запрет странах, не смогут их навещать.

Документ, подписанный Трампом 6 марта, должен был вступить в силу в полночь 15 марта. Пересмотренный указ запрещает въезд в страну в течение 90 дней гражданам Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена, но не Ирака.кроме того, на 120 дней ограничивает прием беженцев.

Предыдущий указ об ужесточении миграционной политики Трамп подписал 28 января, но федеральный суд Сиэтла также приостановил его действие после жалобы штатов Вашингтон и Миннесота. При этом апелляцию, которую подал Минюст США, суд отклонил.