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Главное следственное управление (ГСУ) МВД по Москве завело уголовное дело против должностных лиц авиакомпании «Трансаэро». Об этом источники сообщили «Коммерсанту».

Имена фигурантов газета не назвала, но при этом пояснила, что дело возбуждено по части 4 статьи 159.1 (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере, совершенное организованной группой по предварительному сговору) 5 мая 2016 года.

В ходе проверки было установлено, что в 2009 году «Трансаэро», «используя репутацию крупного авиаперевозчика и недостоверные сведения финансового состояния», получила в Альфа-банке кредит на 665 млн рублей

В материалах дела указано, что авиакомпания должна была вернуть средства к 25 июня 2015 года, но успела погасить к этому сроку задолженность в размере 318 млн рублей. Оставшейся частью суммы, как подчеркнуло издание, фигуранты дела «распорядились по своему усмотрению».

Как отметил «Коммерсантъ», расследование уголовного дела еще не началось. По информации собеседников, сначала глава ГСУ МВД Наталья Агафьева отменила постановление о возбуждении уголовного дела. Она связала это дело с заявлением о преднамеренном банкротстве (статья 196 УК РФ), которое ранее рассмотрел Следственный комитет и не нашел оснований для расследования в отношении руководства «Трансаэро».

Это решение оспорил Альфа-банк, в результате чего Тверской суд Москвы отменил распоряжение Агафьевой, назвав его «незаконным и необоснованным».

После заместитель прокурора Москвы Андрей Ганцев счел, что претензии банка следует рассматривать в рамках гражданско-правового процесса, а не уголовного. По его мнению, в ходе проверки не установили, что заемщик собирался похитить средства. Прокурор добавил, что кредитный договор со стороны «Трансаэро» составлен и подписан «в соответствии с требованиями законодательства и уполномоченными лицами».

Мосгорсуд предложения Ганцева отклонил, заявив, что для возбуждения дела «имеются все основания».

В Альфа-банке сочли «некорректным» комментировать изданию эту информацию.

В октябре 2015 года Росавиация лишила «Трансаэро» сертификата авиаперевозчика, признав невозможной дальнейшую деятельность компании. В декабре 2015 года началась процедура банкротства авиаперевозчика по иску Сбербанка. Задолженность компании перед всеми кредиторами достигает 250 млрд рублей.

В 2016 году в «Трансаэро» объявили о разработке плана по запуску нового авиаперевозчика на базе компании. Сообщалось, что полеты начнутся в апреле 2017 года и будут возможны исключительно внутри страны, так как совершать международные рейсы авиаперевозчики могут после двух лет работы.