Глубокая привязанность депутата Натальи Поклонской к императору Николаю II могла восприниматься как личная особенность бывшего крымского прокурора, но когда о монархии в похожих выражениях говорит глава Крыма Сергей Аксенов – это уже тенденция. Аксенов, в отличие от Поклонской, последнего царя не любит (за то, что «потерял Аляску» ), но саму по себе монархию считает лучшей формой правления для России. Интересный побочный эффект присоединения Крыма – вместо с полуостровом Россия получила неожиданное монархическое лобби во власти, и что с ним теперь делать – смеяться над ним, считаться с ним или мягко переубеждать, как это пытается делать не упускающий ни одного заметного информационного повода Вячеслав Володин?

К Поклонской и Аксенову стоит добавить через запятую крымского сенатора Ольгу Ковитиди, которая, хоть и не монархист (хотя как знать – ее же об этом просто не спрашивали), но все равно, как можно было убедиться во время ее большого интервью «Дождю», больше похожа не на российского сенатора, а на человека из украинской Партии регионов, которым она, собственно, и является – в ток-шоу у Савика Шустера таких людей много, а в российской власти они смотрятся экзотически. В 2014 году об этом никто не думал, но чем дальше, тем очевиднее – новые россияне совсем не похожи на старых. Пока это все-таки ни на что особенно не влияющий курьез, но многие проблемы и начинаются с курьеза.