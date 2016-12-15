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Электростанции Крыма пытаются получить квалификацию в «Совете рынка», чтобы в дальнейшем претендовать на льготные высокие тарифы на электроэнергию. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как пояснила газета, квалификация в «Совете рынка» – это обязательная для предприятий процедура, так как с 2017 года полуостров включили в первую ценовую зону энергетического рынка.

После того, как Крым вошел в состав России, расположенные на полуострове предприятия «столкнулась с массой трудностей», отметил собеседник издания. Станции перешли под залог Сбербанку, ВЭБу, Фонду защиты вкладчиков (структуре АСВ) и ВТБ. Эти организации выдали предприятиям кредиты в размере €800 млн.

При этом в Сбербанке рассказали, что общий долг четырех энергокомпаний достигает 5 млрд рублей, а сейчас станции «не генерируют объем выручки, достаточный для погашения кредитов». В остальных финансовых организациях от комментариев отказались.

Среди кандидатов на получение квалификации «Коммерсантъ» назвал «Капеллу Солар» и «Юпитер Солар», которые по данным от 2013 года принадлежат Krasolena Investment Ltd. Эта компания, в свою очередь, владеет активами в компаниях «Орион Солар» и «Капелла Солар», гендиректор которых связан с бывшим вице-премьером Украины Андреем Клюевым.

Льготы намерены получить также «Альфа Солар», «Бета Солар», «Гамма Солар» и «Зета Солар», владельцем которых числится кипрская Ournia Commercial Ltd, а также Пресневодненская ветровая электростанция, принадлежащая «Крымским генерирующим системам».

По словам источника издания, эти компании уже пытались пройти квалификацию, но заявки отклонили из-за несоответствия документов. На предстоящем совете планируется вновь отклонить просьбы. При этом участники рынка сказали, что «рано или поздно» предприятия пройдут квалификацию, так как это «технический вопрос».