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Чеченских военных перед отправкой в Сирию готовили инструкторы, ранее служившие в элитных спецподразделениях «Альфы», ГРУ и «Вымпела». Об этом РБК рассказал помощник главы Чечни по силовому блоку и заместитель руководителя республиканского управления Росгвардии Даниил Мартынов.

По его словам, идея отправить в Сирию батальон, «преимущественно» состоящий из чеченцев, принадлежит руководству Министерства обороны.

«Когда пришло об этом распоряжение [об отправке батальона], Рамзан Ахматович [Кадыров] воспринял это с большим воодушевлением. Это почетно, что именно чеченцы [из] Министерства обороны поехали отдавать долг родине там. И по тактике, и по боевой подготовке мы ребят подготовили именно под Сирию», – пояснил Мартынов.

Батальон состоит из контрактников, которые ранее проходили службу в «горячих точках». Среди них есть несколько человек, свободно владеющих арабским языком, остальные знают основы.

Помощник чеченского лидера Рамзана Кадырова добавил, что в Сирии на батальон совершали нападение, но в результате никто не погиб.

Мартынов отказался назвать точную дату возвращения военных, так как не исключил, что батальон «в любой момент» могут перенаправить из Алеппо, например, в Пальмиру. Источник издания в Минобороны, в свою очередь, анонсировал возвращение военнослужащих 17 марта. Он добавил, что в России они получат государственные и республиканские награды, а также грамоты и «поощрения».

В январе Кадыров признал отправку в Алеппо военных из Чечни. По его словам, батальон военной полиции Минобороны РФ должен был помочь «наладить контакт» с населением Сирии. Чеченский лидер подчеркивал, что перед отправкой в Сирию военнослужащий прошли курс усиленной подготовки.

О формировании батальона чеченцев для отправки в Сирию в декабре 2016 года рассказала «Новая газета». Издание отмечало, что власти республики стремятся рекрутировать тех чеченцев, чьи родственники уехали воевать на стороне ИГИЛ. Тогда чеченский лидер назвал эти данные «больной фантазией» и отверг информацию об отправке военных.

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