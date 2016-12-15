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Комитет Госдумы начали бороться за законопроекты, рассказал «Ведомостям» один из участников заседания, где обсуждался документ об опеке и попечительстве.

Изначально проект закона отправили в комитет по госстроительству, который возглавляет Павел Крашенинников («Единая Россия»). Однако председатель комитета по делам семьи Тамара Плетнева (КПРФ) потребовала законопроект себе.

Как сказал собеседник «Ведомостей», Плетнева «билась за этот законопроект как львица». Спикер Госдумы Вячеслав Володин принял решение в ее пользу. Одним из его аргументов стала перегруженность одних комитетов и почти полное отсутствие работы у других.

По мнению политолога Дмитрия Орешкина, споры из-за законопроектов – это стремление депутатов «изображать эффективность и устраивать социалистическое соревнование».

Совет Госдумы ранее решил, что главы комитетов будут отчитываться о своей работе, уточняют «Ведомости». По словам председателя комитета по собственности Николая Николаева, такие отчеты должны помочь депутатам понять, как оценивать собственную эффективность.