Розничное ценообразование – целое направление в психологии. Чтобы понять логику маркетологов, лучше сразу отбросить рассуждения о завышенных или подозрительно низких, справедливых или необоснованных ценах, и рассмотреть предмет с точки зрения поведенческой теории. Именно такой подход предлагает американский писатель Уильям Паундстоун в своей книге «Это дорого или дешево? Психология цены» (выходит в издательстве «Карьера Пресс»). Взять, к примеру, феномен цента (или рубля), вычтенного из круглой цифры: как ничтожной экономии удается оказывать влияние на решение потребителя? Почему всем известный трюк «всего 99 рублей» все равно срабатывает? «Может возникнуть чувство, что ответ очевиден», – пишет Паундстоун. Но так ли это на самом деле?
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