09:32

Стриминговый сервис Netflix изучит возможность адаптировать фильмы и сериалы под мобильные устройства, сообщает The Verge.

«Нет ничего невероятного в том, чтобы взять мастер-копию и сделать версию для смартфонов. Мы собираемся изучить этот вопрос в ближайшие несколько лет», – сказал директор по продукту Netflix Нил Хант.

﻿Сейчас сервис не предоставляет разные варианты сериалов и кино для разных платформ, уточняет The Verge.

Издание поясняет, что можно было бы создавать версии, где сцены или отдельные кадры не страдают от сравнительно небольших размеров экрана смартфона.

По словам Ханта, в США и Канаде Netflix смотрят в основном по телевизору, но в таких странах, как Индия, речь идет в большинстве случаев о мобильных устройствах.