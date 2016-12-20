10:53

Депутатов Госдумы от «Единой России» предупредили об участившихся хакерских атаках на рабочие компьютеры, пишет «Коммерсантъ».

Парламентариям и их помощникам разослали «разъяснения в связи с получением фишинговых сообщений с вирусами» через электронную почту Госдумы.

В письме единороссам напоминают, что для работы с документами, где содержится служебная тайна, нельзя использовать подключенные к интернету компьютеры.

Как сказал «Коммерсанту» депутат Александр Сидякин, его компьютер подключен к интернету. Но служебная переписка ведется в бумажном виде, уточнил он.

Письмо с предупреждением было ответом на обращение о фишинговых сообщениях, которое направил зампред комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин. Сам депутат заявил «Коммерсанту», что у него «100% не было проблем». Как сказал Хайруллин, «кого может заинтересовать аграрный комитет?»