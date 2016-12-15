10:56

По факту хищения у метрополитена 728 млн рублей бывшим оператором рекламы «Авто Селл» возбудили уголовное дело. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление УВД на Московском метрополитене.

Дело завели по статье мошенничество (статья 159 УК РФ).

«Авто Селл» получила пятилетний контракт на размещение рекламы в метро в 2011 году. Компания выполняла свои обязательства с 2011 по 2015 год, но с апреля 2015 года выплаты прекратились, говорится в материалах дела. При этом компания продолжала размещать рекламу и не погашала задолженность перед метро. По версии следствия, компания «преднамеренно не исполняла договорные обязательства».

В 2015 году метро уже отсудило у «Авто селл» 1 млрд рублей. Компанию признали банкротом в мае 2016 года.

«Авто селл» связана с автохолдингом «Гема». Фирма «Трейд Компани», действующая в интересах «Гема», получила новый десятилетний контракт на размещение рекламы в метро в августе 2016 года.