11:08

Управление СК по Северо-Западному федеральному округу завело уголовное дело о мошенничестве на адвоката Ольгу Лукманову, которая представляет интересы полковника СК Александра Ламонова.

«В середине марта в отношении меня завели уголовное дело по факту мошенничества. Якобы я вымогала деньги у своего клиента», – сказала Лукманова «Интерфаксу».

По ее мнению, это провокация. Лукманова также сообщила, что ей через знакомых предлагали дать показания против Ламонова, «склонять его к досудебному соглашению, чтобы в отношении меня ничего не было, а сейчас поступают предложения, чтобы я ушла из дела».

По словам адвоката, такое давление также оказывают на родственников Ламонова. Он в курсе ситуации и не собирается отказываться от услуг своего адвоката, уточнила Лукманова.

Глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко, его заместитель Ламонов и замглавы управления СК по Москве Денис Никандров были задержаны сотрудниками ФСБ летом 2016 года.

По данным спецслужбы, офицеры СК получили взятку от криминального сообщества. РБК писало, что речь идет о $1 млн, за которые следователи должны были освободить «вора в законе» Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой от уголовной ответственности.