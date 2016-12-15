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Индивидуальный пенсионный капитал нужен, чтобы помочь людям со «слабостями характера» накопить на «достойную старость». Об этом заявил первым заместитель председателя правления ЦБ Сергей Швецов, передает RNS.

«Пенсионная услуга отличается одной важной особенностью. Она преодолевает недостаток финансовой дисциплины каждого из нас. Вы всю жизнь сталкиваетесь с потребностями, и ни одна услуга, кроме пенсионной, не дает вам преодолевать ваши слабости, связанные с характером или обстоятельствами. Пенсионные накопления вас спасают, они есть, но тронуть их нельзя. Это очень важно», – сказал Швецов.

Эта особенность пенсионной системы оградит россиян от желания удовлетворить текущие потребности, добавил он.

Минфин и Центробанк в сентябре предложили изменить действующую пенсионную систему. Новая система будет основываться на индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), который будет формироваться из добровольных отчислений населения. Ее планируется запустить в 2018 году.

В марте стало известно, что Минэкономразвития предлагает повысить или понизить ставку НДФЛ для россиян в зависимости от их взносов в ИПК. Сообщалось также, что работодатели смогут автоматически подключать сотрудников к системе индивидуального пенсионного капитала.