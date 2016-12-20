13:17

Пресненский суд Москвы приговорил Рэпера Давида Нуриева (Птаха) к штрафу 200 тысяч рублей по делу об экстремизме, сообщает РАПСИ

Прокуратура просила 1,5 года условно, дело рассматривалось в особом порядке. Птаха признал вину в возбуждении ненависти по отношению к группе людей, объединенных по признаку «оказание помощи правоохранительным органам в розыске и задержании преступников».

https://twitter.com/centrflava/status/842324276170629120

О деле по части 1 статьи 282 стало известно в сентябре 2016 года. Поводом стала речь Нуриева на московском концерте, устроенном в поддержку хип-хоп коллектива Centr, участников которого задержали за наркотики в 2015 году.

Задержание проходило при участии активистов движения «Антидилер». Птаха обозвал их нецензурным словом, а также призвал писать ругательства на любом автомобиле с наклейками движения.

Активисты «Антидилера» участвуют в полицейских спецоперациях, проводят «рейды» по ночным клубам, а также «проверки» аптек и точек продажи алкоголя.

В ноябре 2015 года руководитель движения, депутат Дмитрий Носов пожаловался в ФСКН на российскую «Википедию». Ведомство после проверки признало противоправной информацию в статьях о кокаине, метамфетамине, амфетаминах, MDMA и JWH-018.

В ноябре 2015 года участники «Антидилера» пришли на фестиваль активистского искусства «Медиаудар», где проходила секция «Наркофобии» – проекта, выступающего за гуманную наркополитику. Организаторов фестиваля затем вызвали на допрос.