Расследование «Фонда борьбы с коррупцией» о Дмитрии Медведеве посвящено виноградникам, яхтам, усадьбам, гостиницам – имуществу общей стоимостью в миллиарды рублей, которое, как утверждают авторы, связано с премьером через целую сеть некоммерческих фондов. Оно поднимает важную проблему связанную с некоммерческим сектором. Даже оставляя в стороне конкретную историю с Медведевым, следует признать, что некоммерческие организации в России используются в качестве фундамента для построения масштабных коррупционных схем и при этом обеспечивают публичным должностным лицам, которые за ними стоят, превосходное прикрытие: в декларациях они могут демонстрировать необычайную скромность и формально придраться будет не к чему.

Почему именно форма некоммерческого фонда так удачно подходит для управления недвижимым имуществом? И что граждане могут узнать о системах и возможностях финансирования НКО?