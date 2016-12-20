Кремль отверг причастность ФСБ к атакам на Yahoo. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«Мы неоднократно говорили, что абсолютно не может идти речи о какой-то официальной причастности какого-то российского ведомства, включая ФСБ, к каким-либо противоправным действиям в киберпространстве», – заявил Песков.
Россия не получала официальных обвинений от ведомств США во взломе Yahoo. Кремль узнал об обвинениях в адрес сотрудников ФСБ и российского хакера из СМИ, добавил Песков.
Накануне Минюст США предъявил обвинение в участии в атаке на Yahoo сотрудникам ФСБ: арестованному по делу о госизмене Дмитрию Докучаеву и его начальнику Игорю Сущину. Упоминается также третий сотрудник ФСБ. По данным американского ведомства, они наняли хакеров Алексея Белана и Карима Баратова. Белан разыскивается в США и находится в России «под защитой властей», а Баратов был арестован в Канаде 14 марта.
В релизе Министерство юстиции сообщало, что хакеры также взламывали российских журналистов, чиновников и сотрудников крупных компаний, занимающихся кибербезопасностью.
Об утечке данных 500 млн пользователей Yahoo рассказала в сентябре. Сообщалось, что данные были похищены в 2014 году, а хакеров спонсировало правительство неназванного государства. Газета The Wall Street Journal позже писала, что ко взлому причастны хакеры из России. В декабре Yahoo также сообщила о взломе аккаунтов 1 млрд пользователей в 2013 году.
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