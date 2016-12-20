Президент Владимир Путин счел преждевременными разговоры о новом составе правительства. Об этом рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин по итогам разговора с главой государства, передает «Прайм».
«Когда 19 декабря, в день 25-летия РСПП, мы встречались с Владимиром Владимировичем Путиным и я задал ему вопрос в неформальной части, ссылаясь на американский опыт, что президент Трамп двигает в администрацию на министерские посты предпринимателей, не хочет ли Владимир Владимирович воспользоваться этим опытом в следующем цикле формирования правительства. Но он сказал, еще рано об этом судить, еще неизвестно, кто будет президентом новым России», – рассказал Шохин.
По его словам, Путин отметил, что российские предприниматели «более подготовлены для таких позиций», чем американские бизнесмены, так как они пережили «кто два, кто три, кто четыре экономических кризиса» и имеют больше опыта. «Не знаю, последуют ли за этим приглашения через год с небольшим в правительство», – добавил Шохин. Если такие предложения поступят, то предприниматели не станут отказываться, сказал он.
Ранее сам Шохин заявлял, что российский бизнес заинтересован в четвертом президентском сроке Путина, а также в том, чтобы его предвыборная кампания началась как можно раньше.
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