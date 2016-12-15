14:01

Правительство Москвы отменило конкурс на строительство нового здания для школы акробатического рок-н-ролла «Хамовники», за которую выступала Катерина Тихонова. Соответствующий приказ 13 марта был опубликован на сайте госзакупок, внимание на это обратил «Дождь».

О строительстве нового комплекса для «Хамовников» стало известно 27 февраля. Им должен был заняться сын главы Нацгвардии Роман Золотов, который с августа 2016 года работает в правительстве Москвы. Стоимость проекта составляла 528,3 млн рублей.

Комплекс планировалось построить на месте трех музыкальных школ. 9 марта дирижер Ренат Гехти родители учеников музыкальных школ отправил президенту РФ Владимиру Путину петицию с просьбой сохранить музыкальные училища.

В состав спортивного центра должны были войти залы спортивной гимнастики и акробатики, хореографии, помещения для тренировок и соревнований. В центре также должны были появиться гостиничные номера для спортсменов.

Екатерину Тихонову называют дочерью Владимира Путина.

Заметка дополняется.