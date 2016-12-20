Королева Великобритании Елизавета II одобрила законопроект о запуске процедуры Brexit. Об этом сообщает Reuters. Закон официально вступил в силу.
Теперь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может официально начать переговоры о выходе из Евросоюза.
Заметка дополняется.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.